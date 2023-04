Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Staatssecretaris Uslu en de Raad voor Cultuur chanteren vrije kunstenaars

Door Roderick Veelo

Orkesten, musea en kunstenaars kunnen straks alleen nog subsidie krijgen als zij voldoen aan de strengste normering inzake diversiteit en inclusie. Na een aantal jaren menig gezelschap en beeldend kunstenaar door de vingers te hebben gezien, is het de staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu (D66) nu menens: het is buigen of barsten. Dit is een frontale aanval op de artistieke vrijheid.