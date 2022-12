’Veel erger kinderleed dan Pietje Bell’

Wat veel schadelijker en angstig makend voor een kind is, dat zij zich als jong kind al moeten gaan afvragen of zij wel in het juiste lichaam zitten met alle psychische én lichamelijke gevolgen vandien! Dit, door de verplíchte transgenderles op de scholen. Of zie de sommige angstig makende tv reclames, het jeugdjournaal, de schietincidenten, het onzeker makende huwelijk bij de ouders door de vele scheidingen rond hen heen, de horror-gamespelletjes enz. ach, er is zoveel kinderleed. Zet daar Pietje Bell tegenover...

C. Schippers