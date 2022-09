’Serena is de beste’

De zesvoudig kampioene van dit toernooi staat momenteel door omstandigheden nummer 605 op de wereldranglijst en wint door haar talent en doorzettingsvermogen toch van de huidige nummer twee van de wereldranglijst. Wat een genot om nog een keer naar dat sublieme powertennis en die prachtige techniek te kijken. Want ja, als het echt moeilijk wordt dan weet ze gek genoeg toch weer ongekende krachten aan te spreken. Het zou een wonder zijn als ze de US Open wint, maar bij "the best ever" kan je niets uitsluiten. Wat een professional en persoonlijkheid!

Bas Overmars