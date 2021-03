’Stilzwijgen over rapport immigratiekosten’

In de periode 2020-2040 verwachten zij de kosten op 600 miljard euro. Ja, de uitkomst van het rapport komt de UvA niet uit, daarom mag het rapport niet met UvA-logo worden gepubliceerd. Maar ook, zoals Rob Hoogland reeds beschreef, is de gevestigde orde in de politiek muisstil. Het Journaal, nieuwsprogramma’s en talkshows op tv, alle zitten ook vastgeroest. Het lijkt wel dat die een pact hebben gesloten met de politieke elite. Dat mensen doelbewust belangrijk nieuws wordt onthouden is een schande.

Bert van der Heijden, Hoevelaken