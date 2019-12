’Burgers niet blij met rol als gidsland’

De gemiddelde Nederlander zit niet te wachten op die klimaatmaatregelen. Als Rutte dit doet om zijn coalitiepartners tevreden te stellen vergist hij zich enorm. Er is al elf miljard euro aan subsidie verspild aan biomassacentrales. Weer zo’n slechte, haastig doorgevoerde maatregel waarvoor elke deugdelijke onderbouwing ontbrak.

Nu wordt dat gestopt, zogenaamd op basis van nieuw wetenschappelijk inzicht. Jaren geleden kon je al in Duitse kranten lezen over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het verbranden van hout. Geconstateerd werd dat daarbij veel schadelijke stoffen vrijkomen, waaronder minstens 16 kankerverwekkende. Dus door zo’n slecht doordachte en onder druk van hysterische klimaatfanatici doorgevoerde maatregel is zomaar 11 miljard euro verspild en de luchtkwaliteit zelfs verslechterd. En nu weer van hetzelfde laken een pak. Nederland tot gidsland verklaren en de burger opzadelen met veel te vergaande maatregelen en hoge kosten. Dat lijkt me geen stemmenwinst voor de VVD. Denk er nog maar eens over na, beste Rutte.

Harrie Meeuwis, Rijen