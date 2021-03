’Wil Meghan publieke opinie bespelen?’

Meghan maakte tijdens het interview met Oprah Winfrey onder meer bekend dat een Britse royal zich druk maakte over de kleur van haar zoontje en het kind geen enkel recht had op een titel. Zij sprak met bedeesde en ietwat zoetgevooisde stem waarbij ik - heel even - met haar te doen had. Maar dan bedacht ik dat ze een carrière als actrice achter de rug had en zalen en mensen met haar optredens wist in te pakken. En we hebben allemaal kunnen zien dat ze dat beslist niet onverdienstelijk heeft gedaan. Door haar huwelijk is een groot actrice verloren gegaan.

Jan Muijs, Tilburg