’Plastic hebben we juist heel erg nodig’

’Verpakkingsplastic is de onterechte kop van jut in een poging ons eigen gedrag te verbloemen. We moeten niet van het plastic af, we moeten er beter mee leren omgaan. Ons beter laten voorlichten, ons beter verdiepen in het product en vooral: ons gedrag veranderen. Want plastic als grondstof voor verpakking is zo gek nog niet. Sterker nog: het is in veel gevallen de beste keuze. Zeker in het winkelschap.

Gerrit Klein-Nagelvoort