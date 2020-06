’Nexit serieus overwegen’

Dankzij een fors aantal jaren 'zuur' hebben wij reserves opgebouwd, waarmee we deze gezondheidscrisis financieel kunnen opvangen. En die spaarcentjes moeten dan naar Japie Krekel landen, waar men nog steeds niet lijkt te begrijpen dat er na een zomer altijd een winter komt.

Hebben we echt belang bij het in standhouden van de EU? Of hebben de Britten toch gelijk gehad? Ik zou daar wel eens heldere, objectieve informatie over willen hebben.

E. Voort, Spijkenisse