’Stap voor stap stikstof aanpakken’

Nu het stof is neergedaald en de regeringspartijen hun wonden misschien nog niet helemaal gelikt hebben, gaat het toch weer allemaal door. Het moge duidelijk zijn dat het volk het niet eens is met het gevoerde beleid. Het is voor de mensen ook allemaal niet meer te behappen.

Wat nu? Het stikstofgedoe tot het extreme uitvoeren, is niet goed. De horizon moet veel verder liggen. Als de de rest van de wereld, met name de Aziatische landen, toch nog niet meedoen heeft het geen enkele zin. Wat de klimaatgoeroes hier willen is maar een speldenknop op het totaal. Ons land zal in een hele diepe crisis komen op deze manier, en voor wat?

Verleg de horizon naar 2050. Zodat alle partijen de tijd krijgen stap voor stap alles goed en geleidelijk aan te passen. Men krijgt dan de tijd om op kernenergie en waterstof over te stappen en onze boeren krijgen de tijd om zo milieuvriendelijk mogelijk te boeren en de broodnodige huizen kunnen dan ook gebouwd worden. Stop met deze extreme waanzin, denk aan het milieu maar ook aan de burgers in plaats van aan Brussel met Frans Timmermans op de klimaattroon. Stuur deze man met pensioen, hij leeft in een andere werkelijkheid.

J. Hoeben, Cranendonck