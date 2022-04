Brief 2: ’VAR beslissend bij bekerfinale’

De overwinning van PSV was uiteindelijk terecht, omdat het meer vechtlust toonde. Maar ook nu was de VAR de beslissende factor met afgekeurde doelpunten van Zahavi van PSV en van Mazraoui en Klaassen van Ajax. Vaak net een paar centimeter buitenspel van een medespeler die niet actief aan het spel deelnam. Triest om de ontlading van de scorende spelers te zien, totdat ze worden teruggefloten wegens een teenlengte buitenspel. Ajacied Wamberto scoorde ooit tegen Utrecht in de bekerfinale de bevrijdende gelijkmaker, terwijl hij zo'n 2 meter buitenspel stond. Dat was niet goed, maar 2 centimeter is weer het andere uiterste en feitelijk mierengeneuk op de vierkante centimeter.

Bas Overmars, Amsterdam

