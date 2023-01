Brief 2 ’Nieuw beleid rechtssysteem nodig’

Bekijk ook: Strafpleiters blinken uit in zelfbeklag

Een deel van deze advocaten is verworden tot spreekbuis van criminelen. Waarheidsvinding sneeuwt onder, en zij verpest het voor de goede advocaten, die zich netjes aan de regels van hun ambt houden. Een corrigerende taak is weggelegd voor de deken van advocaten, die geen vuist maakt tegen collega’s die hun grenzen te buiten gaan. Dit ligt mede aan ons regeringsbeleid, omdat er zoveel op de politie en handhavers bezuinigd is, dat de rechtsorde kraakt en piept in haar voegen, en de corrigerende taak van advocaten die over de schreef gaan wordt neergelegd bij de deken van advocaten. De slager die haar eigen vlees keurt!

Ik wens u en mij komende verkiezingen een nieuw kans voor een nieuw begin beleid dat tot oplossingen leidt.

Herman Koster, ’s-Heerenberg

