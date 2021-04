Brief 3: ’Tijd voor nieuwe regels in politiek’

Welke leider heeft nu en in het verleden zijn straatje niet schoon gesproken? Juist! Allemaal van links tot rechts, altijd is alles voor meerdere uitleg vatbaar... en ze komen en kwamen er allemaal mee weg. Het is een beetje flauw om nu alle pijlen alleen op Rutte te richten.

De reden dat dit nu gebeurt, is dat de andere partijen allemaal ook honger naar macht hebben. Als we het echt willen veranderen dat zal heel Den Haag en het ambtenarenapparaat opgeschoond moeten worden. Uithuilen en helemaal opnieuw beginnen maar niet verder gaan op de huidige hypocriete wijze.

Het is tijd voor nieuwe regels, nooit meer partijen op voorhand uitsluiten en iedereen moet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de daden en dat geldt voor alle politici en ambtenaren. Dan bedenkt men zich wel twee keer voordat men streken uithaalt en ons belasting geld over de balk gooit. Waarom zouden alleen burgers zich moeten verantwoorden en politici en ambtenaren niet.

M. Bruin, Almere

