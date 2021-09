Er was alleen één heikel punt, want mijn man man is nu ernstig ziek en hij kon de auto dus niet brengen. En ik heb geen rijbewijs. Dat was geen punt voor de heer Vermaire, die vertelde dat ze de auto kwamen halen en brengen. En inderdaad, in de middag kwamen twee sympathieke mannen onze auto ophalen. Ik was daar heel blij mee. Hartelijk bedankt Autoschade Service Vermaire.

Anneke Kroon