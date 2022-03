Binnenland

Meisje (17) vrijgelaten na dodelijke steekpartij Rosmalen: handelde mogelijk uit noodweer

Het zeventienjarige meisje dat is aangehouden op verdenking van het doodsteken van de 22-jarige Jordy in het centrum van Rosmalen is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat zij zaterdag mogelijk handelde uit noodweer. Ze blijft wel verdachte in de zaak, meldt het OM.