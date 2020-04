Hertenstoof met bleekselderie

Het beste wat je kunt doen is net niet koken. Maar er lekker net tegenaan, en dat urenlang. Ik had nog hertenpoulet in de vriezer. Wat sjalotjes zijn zo schoongemaakt. En dan het grootste deel van een bos bleekselderie. Het blad in het midden heb ik wel gesneden, maar even apart gehouden en er tien minuten voor het opdienen nog doorheen gedaan. De selderie heel dun snijden.

Nog wat? Ja, zout en peper en stroop. Ik heb een bijzonder soort stroop, Sukersurep, specerijenstroop gemaakt voor het Zuiderzeemuseum. Anijs, venkel, kaneel, nootmuskaat, foelie en zwarte peper zit erin. Het smaakt naar zeilschepen, naar oude steden, naar de kade, naar eiken tonnen, naar pakhuizen, kortom: naar Nederland. Geen beter ingrediënt, zo rond Koningsdag.

Eerst de spekblokjes. Dan de rest, allemaal even aangezet, in boter. Dan de Crockpot in en op de laagste stand. Met wat Zotte dubbel erin, echt ouderwets iets zurig bruin bier, en een klein scheutje appelazijn, paar druppels tabasco nog. En dan ga je de tuin doen, de tafel zepen en oliën, je gaat de biertjes koud zetten en aan de waterkant zitten. Vijf uur later is het gaar. Pasta erbij.

Nodig voor 4 personen:

• 500 gr hertenpoulet

• 50 gr gerookte

spekblokjes

• ¾ bos bleekselderij, in kleine stukjes

• 2 sjalotjes, gesnipperd

• 1 eetl stroop liefst met specerijen, anders

• vleugje anijs, venkel, kaneel, nootmuskaat en foelie erbij

• 1 flesje Zotte, dubbel