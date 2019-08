’Beoordelingssites funest voor horeca’

Onlangs hadden wij een slechte recentie te pakken. De klacht was dat men niet met 6 personen terecht kon zonder te reserveren omdat we vol zaten. Ze kwamen nooit meer terug, zo ongastvrij!

Nu snapt u als lezer ook wel dat dit een belachelijke klacht is, maar wij kregen daardoor maar één ster en dat haalt ons gemiddelde van vier sterren naar beneden en er is niets wat we daar tegen kunnen doen

Veel gasten in de horeca gaan voorbij aan het feit dat hun bezoek altijd een momentopname is en dat er natuurlijk dingen fout kunnen gaan, het zijn tenslotte mensen ( ja echt!) die er werken.

Men vergeet af en toe dat werken in de horeca ook een zwaar beroep is en dat het lichamelijk maar vooral ook geestelijk een hele marathon is om in 30 graden 8 uur achter elkaar te werken zonder pauze, wat vaak gebeurt, en daarbij vriendelijk en gastvrij te blijven.

Natuurlijk kunt u als gast zeggen dat u geen boodschap hebt aan het persoonlijke aspect van de mensen die u bedienen en daar heeft u volledig gelijk in, u bent bij ons om in de watten gelegd te worden, daar betaalt u voor.

Maar deze hardwerkende mensen verdienen wel dat u zich beleefd gedraagt, uw smartphone even aan de kant legt als u bestelt, de medewerker even aankijkt als hij/zij u wat vraagt en uw kinderen corrigeert als ze zich niet weten te gedragen... En niet meteen voor de kleinste irritaties een beoordelingssite bezoekt.

Als u niet tevreden bent, kunt u dat bij álle horeca-ondernemers kwijt. Zij willen hun missers herstellen, ervan leren en niet de volgende dag op een beoordelingssite lezen wat er verkeerd ging. De meesten zullen hun uiterste best doen om uw dag goed te maken. Als het eenmaal op internet staat, is er niets meer aan te veranderen. Heb begrip, wij zijn tenslotte ook maar gewoon mensen....

K.D. Rico, Amersfoort