Brief 3: ’Gegoochel met pensioencijfers’

Als je niet ziet dat een negatief rendement in 2008 van 20% gevolgd door een positief rendement in 2009 per saldo een verlies van 4% oplevert is dit wel triest. Als ze vervolgens aan het rekenen slaan en vaststellen dat de kosten van de indexatie over 2019 € 220 miljoen bedragen, vergeten ze te vertellen dat dit een factor 20 keer zo hoog is door de toekomstige verplichting die hieruit voort vloeit.

Dat de meeste van deze 8 gepensioneerde leden graag indexatie hebben kan ik me voor stellen, dat zou ik me voor mijn echtgenote met een ABP pensioen ook wensen, maar ga niet met cijfers goochelen. Ze tellen premie, rendement en vermogen bij elkaar op en stellen vervolgens vast dat er niets aan de hand is en dus moet worden geïndexeerd. Overigens zal het geen toeval zijn dat 5 van deze 8 leden uit dezelfde fractie komen. Ik wens het bestuur van het ABP veel sterkte als ze met deze leden van een verantwoordingsorgaan moeten vergaderen.

JPM Vankan, Kerkrade