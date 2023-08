’Herdenking oorlog is geen viering’

Elk jaar herdenken we op 15 augustus het einde van de Tweede Wereldoorlog, en elk jaar volg ik met gemengde gevoelens deze gebeurtenis. Want we herdenken, maar wat hebben we te vieren?

Op 15 augustus 1945 gingen de poorten van de Japanse kampen open en waren we vrij om te gaan. Echter, twee dagen later, op 17 augustus vond de proclamatie van het nieuwe rijk Indonesië plaats. Onmiddellijk hierna brak de Bersiap-tijd los: een tijd van wanorde, geweld en anarchie. Het was een opstand van voornamelijk jongeren tegen alles wat buitenlands was. Wat we zagen bij het verlaten van het kamp is met geen pen te beschrijven.

Korte tijd hierna werden we opgepakt in Oost-Java, om weer in een kamp te verdwijnen. De omstandigheden waren ook hier slecht. In 1947, twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, werden we door het Rode Kruis bevrijd en na een beruchte treinreis van Oost-Java naar West-Java kwamen we in bevrijd gebied. Dit is het hele verhaal. Het einde van de Tweede Wereldoorlog was voor velen enkel een tussenstop, waarbij we van de ene ellende in de andere vielen.

Op 15 augustus herdenken we, maar wat hebben we te vieren?

Erik Lans (92), Baarn