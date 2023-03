Brief 3 ’Ophef rond ’Lentekriebels’ overdreven’

Op de site seksuelevorming.nl wordt aangegeven wat het doel is van de Week van de Lentekriebels. Het streven is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde ontwikkeling, eentje die past bij hun leeftijd en belevingswereld én hen helpt om op latere leeftijd verantwoorde keuzes te maken. Op die site is verder precies te zien wat er in de lessen wordt vertelt. De vraag die gesteld zou moeten worden is: Wie kan daar nu op tegen zijn?

Henk Versteeg,

Nunspeet

