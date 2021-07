Brief 2 ’Legacy Peter R. veilig stellen’

Het gaat dan om hem te gedenken in een straatnaam of een monument. Ik vind het belangrijk dat zijn ’legacy’ wordt veilig gesteld in de oprichting van het Instituut Peter R. de Vries. Een instituut dat alle taken en werkzaamheden van Peter R. oppakt. Een instituut waar mensen werken die onthullen, zich vastbijten, zich verzetten, zich rebels opstellen en die voor mensen opkomen die in de verdrukking zitten. Een goede manier om het werk van Peter R. voort te zetten.

Herman Sterken, Castricum

