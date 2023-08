’Extreem weer baart zorgen’

Bekijk ook: 85 door noodweer getroffen Nederlanders worden gerepatrieerd uit Slovenië

Zo waren er enorme overstromingen in Slovenië en moesten veel campinggasten worden geëvacueerd. In Georgië was een aardverschuiving waarbij o.a. twee Nederlandse minderjarigen zijn vermist en de World Scout Jamboree in Zuid-Korea werd geteisterd door een hittegolf. Deze zomer wordt gekenmerkt door natuurrampen, je hoeft het Journaal maar aan te zetten en het is weer bingo. Wanneer gaan onze regeringsleiders de koppen bij elkaar steken om hier wat aan te doen? Ik vrees dat dit niet gaat gebeuren, want de economische groei gaat voor alles.

Bas Overmars,

Amsterdam