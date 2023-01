’Dualisme in de politiek verdwenen’

Rutte geeft aan dat een anker van de coalitie verdwijnt. Minister De Jonge geeft ook commentaar. In de media wordt aangegeven dat het een moeilijk tijdstip is zo vlak voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart.

Het geeft aan hoe verstrengeld het bestuur in Nederland is geworden. Het dualisme is volkomen verlaten. De regering (met Rutte en De Jonge als commentatoren) hebben niets van doen met het vertrek van een Kamerlid. De Statenverkiezingen ook niet.

We schamen ons er blijkbaar niet meer voor openlijk aan te geven dat de verhoudingen zoek zijn en het dualisme (het staatkundige en politicologische begrip dat de regering bestuurt en dat de volksvertegenwoordigers de regering dienen te controleren) is verworden tot een onderscheid tussen regering en coalitiepartijen enerzijds en oppositie anderzijds, gestuurd door een regeerakkoord waar een kiezer zich niet over uit kan spreken.

Ooit schreef oud-voorzitter van het parlement Anne Vondeling over de Tweede Kamer het boek: ’Lam of leeuw?’ De leeuw is zeker niet meer aan de orde.

C.M. de Graaf, Den Haag