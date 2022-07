’Politici moeten nu niet met reces’

De liefde voor het land blijkt niet groot. Werk kan wel even wachten. Ik vind dat kunnen ze niet maken . Moe van in de Kamer zitten? Van praten word je echt niet moe. Gewoon doorgaan,want het is een chaos overal. Oorlog, boeren, asielcentra stromen over, enorme personeelstekortenm, die vreselijke demonstraties, enz.

Cas Heijenk -Caspers, Sleeuwijk