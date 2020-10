’Vergaderend krijgen we het virus niet onder controle’, schamperde Hugo de Jonge donderdag in het debat over de coronawet toen vasthoudende Kamerleden bleven drammen op meer democratische invloed op zijn crisisbeleid. Een vileine opmerking, waarmee de minister onze volksvertegenwoordigers neerzet als muffe vergadertijgers die hem, Hugo De Grote Crisisbestrijder, maar in de weg lopen met hun geneuzel.