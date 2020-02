’Pensioenbestuurders aan zet’

Wat ik niet begrijp is dat een minister of zeg maar de regering het eigenlijk voor het zeggen heeft hoe er problemen opgelost moeten worden betreft de pensioenen en daarover hun zegen moeten geven. Geld dat door de werkenden en bedrijven zelf gespaard is. Wij hebben toch bestuurders die goed en vakbekwaam zijn, die kunnen dat toch ook wel zelf bepalen welke weg er gekozen moet worden om alles zo goed mogelijk voor de gepensioneerden te laten verlopen.

Dat kunnen wij niet zeggen van onze regering. Zij hebben bewezen er de laatste tien jaren voor de de burgers en vooral de gepensioneerden financieel een gigantische puinhoop van te hebben gemaakt. Dus Koolmees laat onze pensioenen door de pensioenbestuurders zelf regelen. Lijkt ons veel verstandiger. Daar heeft de burger meer vertrouwen in dan in de regering.

J. Hoeben, Cranendonck