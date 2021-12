Brief 1: ’Eerst infrastructuur op orde’

Maar er wordt telkens één punt bij alles over het hoofd gezien, zou het niet belangrijker zijn om EERST de infrastructuur op orde te hebben? Zoals bijvoorbeeld het elektriciteitsnet? Maar nee, we beginnen met overal windmolens, zonneparken en laadpalen te plaatsen terwijl het net er niet op is berekend. Van het gas af terwijl er geen alternatief is en ga zo maar door.

Dit is echt de wereld op z'n kop , maar typisch weer een voorbeeld van onkunde door onze regering en ambtenarenapparaat.

T. Berkhout, Ede

