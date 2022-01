Brief 3 ’Seksuele intimidatie komt overal voor’

Blijkbaar wordt vergeten dat dit niet een geval op zichzelf is. In welke organisatie dan ook, het komt overal voor. In sportclubs, op het werk, in selectieprocedures etc.. Denk bijvoorbeeld aan de Ooms affaire bij de judo-dames. Seksuele intimidatie en erger komt helaas vaker voor dan wij denken. Het zal ook niet de laatste keer dat zoiets bekend gaat worden. Oeral waar men iets wil bereiken verdwijnen soms ook de normen. Zelfs moeders hebben zich hier wel eens schuldig gemaakt om maar haar kind op een hoger niveau te krijgen. Dat is niet verzonnen maar in de praktijk meermalen om mij heen gezien. Ergo, het manipuleren door de coachen e.d. is en blijft verwerpelijk.

Wim Knaap, Heerhugowaard

