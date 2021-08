’Afghanen laten zichzelf in de steek’

De Afghanen laten namelijk vooral zichzelf in de steek. Een president die vlucht met miljoenen aan gemeenschapsgeld en een door de VS en de bondgenoten opgeleid leger van zo'n 300.000 man die zonder slag of stoot de Taliban over zich heen laat lopen. En vervolgens mogen wij blijkbaar weer opdraaien voor de gevolgen en moeten tolken en hun families, die voor ons gewerkt zouden hebben, ophalen en levenslang onderdak geven in ons overvolle land.

Het wordt echt eens tijd dat landen in deze regio hun eigen boontjes gaan doppen en gaan vechten tegen dergelijke overheersers in plaats van niets doen en vluchten. Wij kunnen nu eenmaal niet de last van de gehele wereld op onze schouders nemen en daar begint het ondertussen wel steeds meer op te lijken.

Jan Pronk, Beverwijk.