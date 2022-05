Premium Het beste van De Telegraaf

Needle spiking: geen bewijs hoeft niet te zeggen dat het niet gebeurt

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Sta je na twee lange coronajaren eindelijk weer in een nachtclub, hand over je drankje, prikt er een of andere idioot een goedje in je arm. Hoe verrot is de wereld geworden? Dat was het eerste dat ik dacht toen ik vorig jaar nieuwsberichten uit Groot-Brittannië las over needle spiking: iemand drogeren via een injectienaald. Gelukkig een ‘ver-van-mijn-bed-show’… tot twee weken geleden, toen in Nederland de eerste melding werd gedaan.