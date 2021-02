’Testbewijs als toegangspas creëert schijnveiligheid’

Het zou dan weer mogelijk zijn om naar kantoor, theater of naar je werk te gaan. Maar dat zou dan weer slechts kunnen voor 48 uur. Daarmee schep je alleen maar een soort schijnveiligheid, want het zou best mogelijk kunnen zijn dat je een uur na een negatieve test al tegen een besmetting oploopt en je in principe weer een gevaar bent om anderen te besmetten. En zeker nu er een aantal gevaarlijke varianten van het virus rondwaren. Waarbij zelfs de vaccins weer moeten worden aangepast.

Een testbewijs als toegangsbewijs? Ik zou er niet aan beginnen. Houd je aan de overheidsregels. Daar kom je nog het verst mee.

Jan Muijs,

Tilburg