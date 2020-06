Strijd is ’boost’ voor CDA

Na Hugo de Jonge, Martijn van Helvert en Mona Keijzer kondigde vorige week ook Pieter Omtzigt zijn kandidatuur aan voor het CDA-lijsttrekkerschap. Menig respondent reageert verheugd: „Er is weer wat te kiezen, dat is mooi om te zien. Allemaal mensen die niet vanaf de zijlijn willen roepen, maar vanuit het midden idealen willen verwezenlijken!” Volgens de respondenten is het een goede zaak dat kandidaten uit verschillende hoeken hun kans wagen, Het toont de veelzijdigheid van de partij. „Het brengt de boel in beweging en maakt de standpunten duidelijker. Dit geeft een boost aan het CDA.”

Een pittige concurrentiestrijd kan dus geen kwaad en zet de partij op scherp maar „alleen als de kandidaten elkaar respecteren en het ’moddergooien’ achterwege blijft” en: „zolang het geen boze verliezers oplevert die splinterpartijtjes gaan vormen”. Men refereert hierbij aan lijsttrekkersgevechten uit het verleden bij bijvoorbeeld VVD, D66 en PvdA die niet altijd goed uitpakten voor de partijen. „Verdeeldheid geeft brokken, dat is duidelijk”, zegt iemand hierover.

Tegenstemmers verwachten dan ook dat alle aandacht rond het lijsttrekkerschap de verkiezingsuitslag van het CDA niet ten goede zal komen. Dit leidt af van de verkiezingsthema’s. „De aandacht gaat nu naar de onderlinge strijd en niet naar inhoudelijke politiek.” En: „Je moet dit binnenhuis regelen. Eventueel meerdere personen aanstellen als kandidaat maar die moeten zich niet zo op de voorgrond stellen. Onderlinge strijd binnen een partij is nog nooit goed gegaan.” Menig deelnemer dankt dat dit wel zal meevallen en heeft vertrouwen in de kandidaten. „Ze zullen elkaars negatieve kanten wel gaan belichten, maar het zijn allemaal hele fatsoenlijke mensen.” Iemand voegt toe: „CDA’ers zijn veel te correct om met modder te gooien. Daarbij zijn ze alle vier capabel genoeg om de kar te trekken.”

Hoewel Mona Keizer (17 procent) en Hugo de Jonge (14 procent) ongeveer evenveel stellingdeelnemers voor zich weten te winnen vermoedt men toch dat het uiteindelijk op een duel uitloopt tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.

De laatstgenoemde wordt door meer dan de helft beschouwd als meest geschikte kandidaat. „Een verademing om te zien dat er nog integere politici zoals Omtzigt zijn.” Deze kandidaat zou wel eens wat kiezers weg kunnen kapen bij FvD, PVV en SP. Een derde geeft aan alleen op het CDA te stemmen als Pieter Omtzigt lijsttrekker wordt. „De enige die laat zien dat hij echt iets voor burgers wil betekenen. Als hij wint, gaat mijn stem naar het CDA. ”

Maar het zal erom spannen. De deelnemers geven De Jonge bijna evenveel kans op een zege. „Zoals het er nu naar uitziet zou hij de notoire winnaar zijn dankzij alle steun van zijn hooggeplaatste partijvrienden”, zegt iemand. Anderen denken dat de zelfverzekerde houding de minister nog wel eens de kop zou kunnen kosten: „Hugo drijft voornamelijk op zijn ministerschap, wacht maar tot alle blunders van de laatste periode boven komen drijven. Ik denk dat Pieter en Mona veel hogere ogen gooien. We wachten af.”