Uitslag Stelling: ’Overlast door fietskoeriers’

De meeste respondenten vinden het niet slim dat beide grootgrutters met een flitsbezorgdienst in zee gaan, alhoewel beide supers zeggen dat er toenemende vraag naar is. Over de vraag of de kruideniers winst erop gaan maken zijn de meningen vberdeeld. De ene helft denkt wel, de andere helft denkt niet dat er geld verdiend gaat worden op het flitsbezorgen. Een voorstander meent: ,,Als er geen belangstelling voor was, dan zouden die bedrijven niet in die markt stappen. Dus regel het meteen goed met arbeidsvoorwaarden voor de bezorgers.” Maar een tegenstander stelt: ,,Op deze manier denk ik niet dat je winst kunt maken. Maar ik geloof dat AH alle kosten die het hiervoor maakt, verdisconteert in de andere boodschappen die klanten wel in de winkel halen.”

De fietskoeriers die de boodschappen bezorgen moeten volgens een grote meerderheid een arbeidscontract en een vast salaris krijgen. Een respondent gelooft: ,,Laat hier de markt gewoon haar werk doen. De arbeidsmarkt is zo krap dat bezorgers wel iets anders gaan doen als de voorwaarden hen niet bevallen.” Bijna niemand evenwel denkt dat de arbeidsomstandigheden van de koeriers goed zijn. Een respondent verwacht dat de bezorgers wel tegen een stootje kunnen. ,,Ze zijn jong en flexibel, dus laat ze lekker gaan. Nog gezond ook.” Een tegenstander merkt op: ,,Het lijkt wel een vorm van kolonialisme, waarin luie Nederlanders zich laten bedienen en hen laten fietsen en lopen voor een luttel bedrag.”

De gemeente Amsterdam wil paal en perk stellen aan de groei van distributiepunten oftewel ‘darkstores’ in de stad. Een grote meerderheid vindt dit een goed idee. Een respondent somt daarbij op: ,,Afgeplakte winkels in de winkelstraten, meer drukte op de weg en dat alles om de luie consument te bedienen die niet vooruit kan plannen.”

De flitsbezorger staat er niet goed op. Bijna alle stemmers vinden dat de koeriers overlast veroorzaken. Een stemmer: ,,Ze racen door de stad en maken fietspaden onveilig en hebben een grote bek als ze erop worden aangesproken.” Een andere respondent ziet er wel brood in. ,,Als meer en meer mensen boodschappen laten komen met de bezorgfiets, dan is er minder luchtvervuiling. Laat jongeren dit een jaartje doen bij wijze van vervangende dienstplicht.”

Ondanks dat grote bedrijven in de flitsbezorgmarkt stappen, denkt een meerderheid dat het fenomeen geen lang leven beschoren zal zijn. ,,Een hype die veel overlast bezorgt”, zo vindt een respondent. Een ander vindt het schandalig dat het bestaat. ,,Alles om de winsten voor de supermarkten te maximaliseren voor mensen die te lui zij om naar de supermarkt te gaan. En dat terwijl er heel veel Nederlanders zijn die het zich niet meer kunnen veroorloven om hier naartoe te gaan.” Toch ziet een respondent ook wel een trend: ,,We hebben steeds minder tijd maar willen wel gezond eten op tafel krijgen. Flitsbezorgers voldoen aan die behoefte.”

Toch is er wel een uitzondering: de meesten zien het nut ervan in om een bezorgdienst in te schakelen bij ziekte.