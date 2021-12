Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Laten we er het beste van hopen voor 2022

Het is maandag 7 juni, iets voor zeven uur ’s avonds. Ik sta in een lange rij op de Johan Cruijff Boulevard, Amsterdam Zuid-Oost. De mensensliert staat geduldig te wachten. Verderop is de ingang van AFAS Live (voorheen Heineken Music Hall) en daar gloort de hoop. Door een computerstoring bij de GGD moeten we bijna twee uur wachten in de warme lentezon. Niemand moppert.