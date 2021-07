Brief 2: ’CDA heeft haar bestaansrecht verloren’

Helaas kreeg het volk niet te horen hoe het mogelijk was dat zij die een stem uitbrachten van z’n tegenstander een bedankje kregen van een stem op hem. Dit is het bewijs dat het systeem door en door rot is.

Dat er vanuit de top/bestuur geen vrede was met Pieter Omtzigt en dat men daardoor ingreep om het naar hun hand te zetten toont dat er in de top een corruptie gaande was die zijn weerga niet kende. Het zou hen dan ook sieren om niet enkel op te stappen maar gelijk ook de partij te ontbinden. Men heeft met dit criminele gedrag de partij laten imploderen. Heel jammer.

Pieter Brons

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: