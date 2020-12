Na veel vijven en zessen debatteren begint men in ons land pas op 8 januari van het volgend jaar met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus. Dan pas, terwijl in vele landen van alle werelddelen men dan al weken aan de gang is met vaccineren. Maar zo als gewoonlijk moet in ons kleine kikkerlandje daar weer eerst uitgebreid over gebakkeleid worden.

Erger nog. Momenteel is er een discussie aan de gang wie van welke landelijke hotemetoten als voorbeeldfunctie de eerste prik gaat krijgen. Moet dat premier Rutte zijn of entertainmentjuf Linda de Mol dan wel voetballer Frenkie de Jong? En zo kan er nog wel een heel blik van dat soortgelijke figuren open getrokken worden.

Ik zou zeggen: niet lullen, maar poetsen. Begin zo vlug mogelijk met het vaccineren van die personen die vanwege hun functie dit het hardst nodig hebben om dit virus te bestrijden. Het kunnen de personen in de zorg, hulp (politie, brandweer) of de grootste risicodragers zijn.

Rens Kuijten, Nuenen