’War on Drugs’ kent alleen maar verliezers

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Terwijl Nederland al een paar jaar zucht onder narcoterreur en opsporingsdiensten bijna struikelen over megaladingen cocaïne, kijkt men in het grootste drugs producerende land ter wereld wat meewarig naar onze War on Drugs. Colombia gaat al veertig jaar gebukt onder enorme geweldsgolven als gevolg van de vraag naar cocaïne in westerse landen. Ik was regelmatig in dit prachtige maar o zo verscheurde Zuid-Amerikaanse land en voerde dan discussies over de rol van Colombia als wereldwijde verspreider van het witte ’feestpoeder’. „Er is in jouw Europa en in de Verenigde Staten zo veel vraag naar coke. Waarom zouden wij daar niet wat aan mogen verdienen?”, kreeg ik te horen.