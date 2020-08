Brief 2: ’Politiek hult zich in stilzwijgen’

De reactie op het overlijden van Bas van Wijk door de de politiek is het bewijs van wat ik al jaren vermoedde. D66 en GroenLinks hullen zich in stilte en kijken weg. Het komt ze niet uit, zou het te maken hebben met het dadersprofiel?

Het is kenmerkend en voorspelbaar hoe men hiermee omgaat. Voor Bas zal geen wethouder of burgemeester in Amsterdam een vinger oplichten, laat staan meelopen in een stille tocht. En ik vraag me af hoe is het mogelijk dat zaken zo ver weg veel aandacht krijgen.

Terwijl de dood van Bas zo dichtbij weinig tot geen aandacht krijgt. Bas Lives Matters, zegt het voort!

Remco Bunder

