Brief 3 ’Nu keuzevrijheid voor ander huis’

Ja, appartementen zijn duur, maar blijven wonen in een te groot huis kost ook veel. Nu hebben wij nog de vrije keuze om in een appartement (die voor ons wel betaalbaar is) te gaan wonen. Met weinig onderhoud, toekomstbestendig met wat aanpassingen. Dichtbij het centrum, station én een verzorgingshuis waar warme maaltijden worden verstrekt.

Ik heb het meegemaakt met mijn ouders én tantes. Ook in een te groot huis blijven wonen, totdat het niet meer ging. Dan heb je vaak geen keuze voor een andere woning meer, helaas.

Regina Herkströter

