’Alert zijn op Chinese spionage’

Er valt hier heel wat meer te halen! En wel op het terrein van de wetenschap in de breedste zin van het woord. Hoe naïviteit kan leiden tot gevaarlijke situaties in de toekomst! Is men vergeten dat ene Abdul Kahn uit Pakistan hier ook gestudeerd en gespioneerd heeft en zijn kennis meenam? Waardoor hij de grondlegger werd van de atoombom in zijn moederland. Tien jaar geleden viel mij al op dat zoveel Chinese jongeren hier kwamen studeren en meteen schoot mij deze Kahn in gedachten. Ik wist direct hoe laat het was!

Hetty Winkler,

Groningen