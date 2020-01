Brief 1 ’Gedrag Marco Kroon abnormaal’

Bekijk ook: Ontslag staat voor Kroon gelijk aan levenslang

Deze oud-commandant doet het voorkomen alsof het gedrag van Kroon normaal is en er veel te weinig oog is voor zijn persoonlijke toestand. Maar het is niet normaal om te handelen in stroomstootwapens, een ongeloofwaardig verhaal op te hangen over een ontvoering en verkrachting in Afghanistan en een agente een kopstoot te geven na wildplassen. Kroon zit heel erg in de slachtofferrol maar is vooral dader en deze generaal b.d. vindt dat blijkbaar te billijken. Ongelofelijk.

Jan Pronk, Beverwijk

