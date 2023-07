’Shoppen bij de buren goedkoper’

De toeslag is niet altijd zichtbaar op de kassabon. De overheid heeft dit overhaast ingevoerd, is het verweer van de supermarkt. Vergeten wordt dat de extra inkomsten in eigen zak wordt gestoken. Natuurlijk is het onbegrijpelijk dat groente en fruit nog in plastic verpakt worden aangeboden. Echter is groente en fruit ook steeds duurder. Het is in ieder geval goedkoper boodschappen doen in Duitsland en België. Daar gelden deze toeslagen niet en is de belasting op levensmiddelen bijzonder laag. Het loont om daar de wekelijkse boodschappen te doen.

B. Huisman