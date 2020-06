’Vechten voor je plek’

In plaast van je als slachtoffer te voelen van deze maatschappij die je alle kansen biedt, kun je beter opstaan en knokken voor een plaats in deze samenleving, zoals wij moesten doen toen wij in 1957 uit Indonesië in Nederland aankwamen.

Toen pas was er echt racisme en discriminatie, alleen was deze niet zichtbaar bij gebrek aan aandacht en sociale media in die tijd. Ondanks de zware fysieke en vooral mentale omstandigheden hebben wij uiteindelijk onze plek veroverd in Nederland, niet door te zeuren, maar te knokken, figuurlijk, maar soms ook letterlijk.

Ik ben geen Rutte-fan maar hij heeft gelijk: je moet in deze maatschappij voor je plaats de strijd aangaan en niet zitten janken. Dit is de enige manier om je te vormen en je weerbaar te maken voor toekomstige tegenvallers, want deze zullen ongetwijfeld nog voorbij komen.

Wanneer je racistisch of discriminerend bejegend wordt of je je zo behandeld voelt, pareer je dit met humor en een vleugje zelfspot, dit werk vaak ontwapenend bij deze kortzichtige en naïeve personages. Je moet maar zo denken: het is overal in de wereld hetzelfde, alleen in Nederland is het net iets beter toeven, tel je zegeningen.

P.J. Dorff, Maastricht