’Digitaal gevaarlijk kwetsbaar’

Ook digitaal kent een menselijke maat, stellen de banken nu, flink te laat, vast. Misschien is het handig voor o.a. de 2,5 miljoen laaggeletterden (CBS) in Nederland en nog een aantal groepen, waarvoor digitaal een maatschappelijke barrière is, meer klantvriendelijk te behandelen. Dus beter om niet alle oude goed functionerende schoenen weg te gooien misschien? Geldt hetzelfde ook niet voor contant geld? Waarom grote groepen in problemen brengen? Overigens blijkt digitaal ook gevaarlijk kwetsbaar bij o.a. overheid en gezondheidszorg. Waterdichte beveiliging maakt dat digitaal te complex wordt en haar maatschappelijke voordelen verliest! Dit nog afgezien van de gevaarlijke kwetsbaarheid bij energie-uitval. Ook justitie en overheid zouden eens moeten bezien of door digitaal nog wel sprake is van een eerlijke democratische rechtstaat i.v.m. ontoegankelijkheid voor velen. Stof tot nadenken politici.

C.G. Oosterbaan, Purmerend