’Toekomstvisie nodig op gebruik infrastructuur’

Een straat in een pas opgeleverde nieuwbouwwijk in Baarn moest onlangs worden opengebroken om er alsnog leidingen te leggen. Ⓒ Casper Huurdeman

Nederland dankt zijn welvaart grotendeels aan de goede infrastructuur. Toch is het niet al goud wat er blinkt, ziet Aernout van der Bend. Bij besluitvorming over grote woonwijken of bedrijfsterreinen wordt nog wel eens te laat gedacht aan de aanleg van de infrastructuur.