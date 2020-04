’We moeten nog niet uit quarantaine’

Of als Brabant de teugels laat vieren op bepaalde gebieden? Zonder fatsoenlijke metingen, die er voorlopig nog niet zijn, gaan we opnieuw het schip in. Fictieve grenzen bieden geen oplossing om corona tegen te houden. Zolang zelfs ziekenhuizen onvoldoende beschermingsmaatregelen kunnen nemen en bieden is het verlaten van de lockdown een utopie.

Gegarandeerd dat ik een paar dagen naar Friesland ga, hotelletje en terrasje pikken met het mooie weer. En horden mensen zullen me volgen. Weg controle. En alles begint weer van voren af aan. Gewoon met geduld komen we er wel.

Verstandiger is, zoals de Duitse microbioloog Alexander Kekulé wil, om 20- tot 50-jarigen weer voorzichtig aan het werk te laten gaan. Maar daar is het nu nog te vroeg voor.

Beter nu een nog wat langere economische opdoffer dan een opdoffer die straks niet meer te overzien is.

Bert de Jong Ermelo