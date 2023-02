Premium Het beste van De Telegraaf

Dit is toch niet het land dat we willen? Woonregels niet meer uit te leggen

annemarie van gaal

De gemeente Amsterdam heeft net als een aantal andere gemeenten in ons land een zogenoemde zelfwoonplicht ingesteld. Als je het geluk hebt dat je in deze stad voor rond de 500.000 euro een woning kunt kopen, dan moet je er ook minimaal vier jaar zelf in gaan wonen. Dat de gemeente deze regel instelt om starters meer kans te geven op de woningmarkt, is nog wel te begrijpen, maar de echte speculanten pak je er niet mee, want die gaan gewoon voor duurdere projecten.