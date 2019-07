’Boete voor boerkadraagsters heeft geen zin’

Het heeft mijns inziens geen nut om een boete uit te delen aan overtreders van het boerkaverbod. Vele moslims organisaties hebben al te kennen gegeven om al die boete op zich te nemen.

En als je bedenkt dat de meeste van deze organisaties zwaar gesponsord worden door puisant rijke sjeiks uit landen zoals Dubai, Abu Dhabi, Quatar en Saudi-Arabië, dan weet je nu al dat het beboeten geen nut heeft.

Beter is om deze mensen gewoon niet in openbare gebouwen, openbaar vervoer en andere gemeente- of rijksgebouwen toe te laten.

Maar ja, dit vraagt wel om adequate handhaving. En laten wij nou in dit land een broertje dood hebben aan handhaving?

Rick Prins, Amstelveen