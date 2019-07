Pim Fortuyn-straat moet in Schilderswijk

Zelf zie ik de Pim Fortuyn-straat het liefst in het Raqqa van de lage landen, oftewel de Schilderswijk. De jongerenwerkers ter plekke blijken IS-promotende salafisten en we weten allemaal hoe Pim over die lieverds dacht. En hoe die lieverds over Pim dachten, niet te vergeten: van een hoge toren gooien, met zijn kale kop naar beneden. Pim was immers van de jongens, al bond hij bij tijd en wijle ook een alternatief integrerend moslimpje aan zijn zegekar.