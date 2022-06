Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Kabinet is druk met dweilen in asielcrisis, maar de kraan blijft open

De Immigratie- en Naturalisatiedienst kampt met achterstanden bij het verwerken van asielaanvragen. Het is nieuws dat eigenlijk geen nieuws is. Immers, dat de toestroom van asielzoekers ons land over de schoenen loopt, is inmiddels wel duidelijk.