Verantwoordelijken vliegchaos kunnen beter zelf hun koffers pakken

Door Hoofdredactie

Nadat corona twee jaar achtereen een onbezorgde vakantie in het buitenland verpestte of zelfs onmogelijk maakte, zou de vakantieganger deze zomer weer eens van een welverdiend verblijf in zonniger oorden kunnen gaan genieten. Dat pakt helaas anders uit. Vooral de luchtreiziger dreigt flink de klos te zijn. Reeds in de meivakantie was het een regelrechte chaos op de luchthaven Schiphol. Door enorme personeelstekorten misten passagiers hun vlucht omdat ze uren in de rij moesten staan en schrapten luchtvaartmaatschappijen honderden vluchten.